فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة لـ جمهور الزمالك.. فيديو

وجه فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، ومنتخب تونس رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد عودته من الإصابة التي لحقت به فى مباراة حسينية أغادير بكأس الكونفدرالية.



وقال ساسي، فى مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم "أشكر جماهير الزمالك التي وقفت بجواري منذ الإصابة التي لحقت بي، وخاصة تدعيمهم لي فى كأس أمم إفريقيا".



وواصل: "جمهور الزمالك أعطى درسا كبيرا فى الوفاء، وعندما كنا نلعب على المركز الثالث والرابع أمام نيجيريا.. الجميع تفاجأ من حضور جمهور القلعة البيضاء فى المباراة".



واختتم، فرجاني ساسي، تصريحاته، أنه لم يرَ من قبل جمهور مثل جمهور نادي الزمالك حتى فى الأندية التي لعب لها ووعدهم بالتألق فى الفترة القادمة.

