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حوادث

دماء على فستان الفرح .. مصرع عروسين يوم الزفاف بالدقهلية .. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:04 م
مصرع عروسين يوم زفافهم
مصرع عروسين يوم زفافهم بالدقهلية
همت الحسيني
عمت أجواء الحزن أهالى قرية منشأة البدوى بمركز طلخا بالدقهلية علي عروسين لم تكتمل فرحتهما بعد سنوات من الخطوبة ليتحول الفرح إلي جنازة وسط صدمة وحزن من الجميع.

تحول الفرح إلي مأتم وأقيمت سرادقات العزاء لتلقي واجب العزاء بدلا من تقديم التهاني. وداخل المسجد الكبير بالقرية خرجت جنازة محمد ابراهيم وعروسه سارة وشقيقتها زينب في الساعات الأولي من صباح اليوم.

انطفات الانوار وتعالت أصوات القرآن في منازل القرية بعد أن كان يسكنها الفرح والغناء لتعلن القرية حالة الحداد.

سارة جمعة صاحبة الـ 19 عاما طالبة فى الثانوية الأزهرية انتظرت سنوات لتزف على خطيبها في ليلة العمر وارتداء الفستان الابيض الا ان الفرح تحول الى احزان وسالت الدماء على فستانها الابيض لتودع الحياة .

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع عروسين وشقيقة العروس إثر انقلاب سيارة كانا يستقلانها أمام قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا.

انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أن العروس سارة جمعه إبراهيم.19 عاما طالبة بالثانوية الأزهرية، والعريس،محمد ابراهيم محمد ٢٣ عاما مجند وزينب جمعه 15 عاما شقيقة العروس واصيبوا بنزيف حاد وكسور ولفظوا انفاسهم داخل المستشفى، وتم التحفظ على السيارة على ذمة تصرفات النيابه.
دماء على فستان الفرح .. مصرع عروسين يوم الزفاف بالدقهلية .. فيديو
دماء على فستان الفرح .. مصرع عروسين يوم الزفاف بالدقهلية .. فيديو
دماء على فستان الفرح .. مصرع عروسين يوم الزفاف بالدقهلية .. فيديو
دماء على فستان الفرح .. مصرع عروسين يوم الزفاف بالدقهلية .. فيديو

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