الفيلسوف فريدريك نيتشه.. ندوة بثقافة السويس

كما استضاف النادي الشاعر علاء الدين علي، أدار الندوة الشاعر إبراهيم نصر، حيث تحدث المحاضر عن السيرة الذاتية لفريدريك نيتشه فهو فيلسوف ألماني، وناقد ثقافي وشاعر وملحن ولغوي وباحث في اللاتينية واليونانية، وكان لعمله تأثير عميق على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث، بدأ حياته المهنية في دراسة فقه اللغة الكلاسيكي، قبل أن يتحول إلى الفلسفة، بعمر الرابعة والعشرين أصبح أستاذ اللغة في جامعة بازل في 1869، حتى استقال في عام 1879 بسبب المشاكل الصحية التي ابتلي بها معظم حياته، وأكمل العقد التالي من عمره في تأليف أهم كتبه في عام 1889، وفي سن الرابعة والأربعين.







عانى من انهيار وفقدان لكامل قواه العقلية، وعاش سنواته الأخيرة في رعاية والدته وشقيقته، حتى توفي عام 1900، حيث كان من أبرز الممهدين لعلم النفس وكان عالم لغويات متميز، كتب نصوصًا وكتبًا نقدية حول الدين والأخلاق والنفعية والفلسفة المعاصرة المادية والمثالية الألمانية، وكتب عن الرومانسية الألمانية والحداثة أيضًا، بلغة ألمانية بارعة، حيث يعد من بين الفلاسفة الأكثر شيوعًا وتداولًا بين القراء.

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادي أدب فيصل في ندوته الأسبوعية، والتي كانت بعنوان "الفيلسوف فريدريك نيتشه" تحدث فيها حسين ابراهيم.