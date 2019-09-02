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حوادث

إعادة فتح باب المرافعة في جلسة أنصار بيت المقدس

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
محاكمة
محاكمة
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اعادة فتح باب المرافعة في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس".

وشمل قرار المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع بدء من جلسة اليوم وعلى مدار ٤ جلسات حتي الخميس القادم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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