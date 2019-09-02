8 أعراض لـ القولون العصبي.. وهذه طرق علاجه



من المهم أن يعلم المريض بالقولون خاصة أعراض القولون العصبي بكل أعراض القولون العصبى، كى يتمكن من المعايشة مع مرضه، وأعراض القولون العصبي كثيرة ومختلفة وقد تتنوع حدتها من مريض إلى آخر حسب حالته وطبيعة إصابته، ومن أهم اعراض القولون العصبى:



1- الشعور بانتفاخ شديد خاصة بعد الانتهاء من تناول الطعام.

2- ألم وتقلصات في البطن مزعجة ومتكررة الحدوث.

3- يعانى مرضى القولون العصبى من الإمساك المزمن، وهو عرض شائع من أعراض القولون.

4- كما يعاني مرضى القولون العصبى من الإسهال الشديد والمتكرر والذي يعد أيضا من أحد أعراض القولون العصبى

5- قد يعانى مريض القولون العصبى من حدوث الإمساك والإسهال بالتبادل.

6- كثرة الشعور بالغازات وتكونها بكثرة.

7- من الممكن أن يشعر مريض القولون العصبى بألم يزيد عند وجود ضغط وتوتر نفسي أو عصبي وبعد نحو ساعة أو ساعتين من تناول الطعام.

8- من الممكن أن يعاني مريض القولون من البراز القاسي في الصباح يليه براز لين أكثر، وغالبا ما ترافقه افرازات مخاطية.



وتختلف حدة أعراض القولون خاصة أعراض القولون العصبي من شخص لآخر ويمكن أن تتراوح بين أعراض خفيفة جدًا لا تؤثر على مسار الحياة الروتينية وأعراض حادة ومتكررة تضر وتؤثر على الحياة، كما تختلف اعراض القولون العصبى عن سرطان القولون، حيث تزداد اعراض سرطان القولون من بينها وجود نزيف مع البراز خاصة عند كبار السن، وفقر الدم الذي يؤدي إلى الشحوب والإرهاق العام.



تشخيص أعراض القولون العصبى



تشخص أعراض القولون العصبي بناء على أعراض المريض وفحوصات جسم المريض لاستبعاد مشاكل صحية أخرى، بالإضافة إلى عدم وجود عوامل أخرى مثيرة للقلق مثل العمر أكبر من 50 عاما، وفقدان الوزن، وبراز يحتوي على دم، وعلامات للعدوى أو التهاب القولون، أو تاريخ عائلي لداء الأمعاء الالتهابي.



ويتم تشخيص القولون العصبي من خلال مقابلة الطبيب وأخذ تاريخ مرضي كامل وفحص سريري. وليس هناك فحص أو تحليل مخبري أو إشعاعي يمكن من خلاله التشخيص، لكن الفحوصات التي تشمل فحصًا للدم والبراز ومنظارًا للقولون من خلال فتحة الشرج، مهمة لاستبعاد الأمراض العضوية التي يمكن أن تشبه اعراض القولون العصبي.



علاج القولون العصبى



إن اضطراب القولون العصبي وأعراضه من الأمراض المزمنة التي يتوجب عليك التعايش معها، لذلك على مريض القولون أن يلتزم بالعلاج المناسب للحد من أعراض القولون العصبى خاصة أدوية الإسهال والإمساك، فضلا عن تجنب عدد من الأطعمة التي تزيد من اعراض القولون العصبي مثل الشعور بالغازات والانتفاخ.



وهذه أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها للحد من أعراض القولون العصبي:



1- الفاصوليا

2- الكرنب

3- البصل الطازج

4- العنب

5- التمر

6- الزبيب

7- القهوة (الكافيين)

أعراض القولون العصبي من المشاكل المستعصية التي ينتج عنها آلام حادة في البطن وتقلصات شديدة، وتغير في حركة الجهاز الهضمي كحدوث إسهال أو إمساك أو كلاهما، وتبدأ اعراض القولون العصبي عادة في أواخر سنوات المراهقة وتستمر حتى العشرينيات، ولكن حتى الآن لا يوجد سبب واضح للإصابة بأعراض القولون العصبي؛ ولكن يُعتقد أن القولون وأعراض القولون العصبي تأتي نتيجة عدة عوامل مختلفة منها وراثية ونفسية.وتعد أعراض القولون العصبي (IBS) من أكثر الحالات شيوعًا عند الإصابة بالقولون، وتتراوح نسبة انتشار أعراض القولون العصبي في العالم من 10% إلى 20 %، ودائما ما ينزعج المريض من أعراض القولون العصبي خاصة بعد تناول الطعام.