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رياضة

شاهد.. الجهاز المعاون لـ رينيه فايلر يظهر في الأهلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة لأول مرة منذ التعاقد معه.

كما ظهر في النادي للمرة الأولي الجهاز المعاون للمدرب السويسري والمكون من ديفيد سيزا، المدرب العام وتوماس بينجلي مخطط الأحمال البدنية ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى

ويعقد النادي، بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.
شاهد.. الجهاز المعاون لـ رينيه فايلر يظهر في الأهلي
شاهد.. الجهاز المعاون لـ رينيه فايلر يظهر في الأهلي
شاهد.. الجهاز المعاون لـ رينيه فايلر يظهر في الأهلي
شاهد.. الجهاز المعاون لـ رينيه فايلر يظهر في الأهلي
شاهد.. الجهاز المعاون لـ رينيه فايلر يظهر في الأهلي

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