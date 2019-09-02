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السوشيال ميديا يحتفل بعيد ميلاد كيانوريفز

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:43 م
كيانو ريفز
كيانو ريفز
القسم الميدانى
احتفلت مواقع السوشال ميديا بعيد ميلاد نجم فيلم Matrix كيانو ريفزه الـ 55.

كيانو ريفز هو ممثل ومخرج، اشتهر في أدوار مثل نيو في The Matrix، وحاز على العديد من الجوائز منها أربعة جوائز MTV.

وُلد كيانو ريفز في مدينة بيروت في لبنان، انتقل بعدها ليعيش في تورونتو في كندا،و جذب الانتباه بأدائه في فيلم River’s Edge فيما حقق له فيلم Bill & Ted’s Excellent Adventure وجزؤه الثاني Bill & Ted’s Bogus Journey شهرة واسعة.

يذكر أن كيانو ريفز كان على علاقة بالممثلة جينيفر سيم، وفي عام 2000 أنجبا طفلة ولكنها ولدت ميتة،و أسفر الحزن والضغوط على علاقتهما إلى الانفصال بعد عدة أسابيع وتوفيت جينيفر بعد فترة إثر إصابتها بحادث.

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