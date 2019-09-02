محافظ كفرالشيخ يلتقي بوفد شبابي من 19 دولة .. صور

التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بـ 19 شابًا من 19 دولة في العالم للإطلاع علي التجربة المصرية في محافظة كفرالشيخ بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



جاء ذلك بحضور المحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ.



ورحب محافظ كفرالشيخ، بالوفد الأجنبى متعدد الجنسيات، فى زيارته لمحافظة كفرالشيخ للتعرف على تجربتها الرائدة فى إنشاء مشروعات الشباب المختلفة لتحقيق التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030، والذى يجعل مصر فى مصاف دول العالم المتقدم.



وقال محافط كفرالشيخ، إن إجمالي عدد المشروعات التى تم تنفيذها من سبتمبر2018 حتى الآن بلغت 8391 مشروعًا بقيمة 194 مليون جنيه، وفرت 16 ألفًا و 360 فرصة عمل وهذا إنجاز عظيم لمحافظة كفرالشيخ بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.