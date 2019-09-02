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فن

شاهد أحدث ظهور لـ إيناس الدغيدي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:08 م
ايناس الدغيدى
ايناس الدغيدى
قسم الفن
نشرت المخرجة ايناس الدغيدي صورة في خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وظهر عليها تقدم السن.

وأثارت ايناس الدغيدي الجدل من فترة قصيرة بسبب تصريحاتها الجريئة التى أعلنت عنها من خلال رأيها فى عودة عدد من الفنانات الى الفن وخلعهن الحجاب.

وقالت إيناس الدغيدى خلال تواجدها فى مهرجان أصيلة المغربى: "اننى كنت على حق قديما عندما هاجمت هؤلاء الفنانات بعد ارتدائهن الحجاب مؤكدة أن الفن لا يمكن أن يعامل معاملة دينية.

وأضافت إيناس الدغيدي قائلة: "اليوم بعد خلع هؤلاء الفنانات الحجاب يمكن القول بأن الله فك عنهن الغمة وأصبحوا أحرارا حتى يمكن أن يعبروا عن المجتمع بحرية فى أعمالهم".

وتواجدت إيناس الدغيدى فى مهرجان أصيلة مع الفنانة ليلى علوى والإعلامية بوسى شلبى وذلك منذ أيام قليلة.
شاهد أحدث ظهور لـ إيناس الدغيدي
شاهد أحدث ظهور لـ إيناس الدغيدي

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