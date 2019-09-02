علاج الحروق من الدرجة الأولى.. وصفات طبيعية مجربة في المنزل

أعراض الحروق من الدرجة الأولى:

تعتبر الحروق من الدرجة الأولى سطحية، وتتضمن أعراض الحروق من الدرجة الأولى في تأثر الطبقة السطحية والخارجية من الجلد ما يؤدي إلى تغير لون الجلد إلى الأحمر، فضلا عن أنه يصاحبه ظهور انتفاخ وتورم، وحدوث ألم خفيف، وتقشير للجلد.





علاج الحروق من الدرجة الأولى في المنزل:

علاج الحروق من الدرجة الأولى بالأعشاب:

علاج الحروق من الدرجة الأولى في الوجه:

يعد علاج الحروق من الدرجة الأولى من أكثر العلاجات السهلة التي يمكن أن يتعافى منها المصاب دون عواقب خطيرة عليه، لأن الحروق من الدرجة الأولى أقل خطورة، وتصيب الطبقة الخارجية من الجلد، لذلك من الممكن علاج الحروق من الدرجة الأولى الأكثر شيوعا في المنزل دون الذهاب إلى الطبيب، ولكن بالاعتماد على طرق يجب اتباعها وهنا سنجد أعراض الحروق من الدرجة الأولى ستختفي تدريجيا حتى التخلص منها.ونظرا لأن الحروق من الدرجة الأولى تؤثر على الطبقة العليا من الجلد، ما يسهل الشفاء والعلاج منها، حيث يتم الشفاء من الحروق من الدرجة الأولى في غضون 7 إلى 10 أيام دون أن تترك أى أثر.عادة ما يتم علاج الحروق من الدرجة الأولى فى المنزل إذا لم يستلزم تدخل الطبيب، وتشمل علاج الحروق من الدرجة الأولى في المنزل عددا من الإجراءات وهي:1- وضع المنطقة المصابة تحت الماء البارد لمدة خمس دقائق أو أكثر.2- أخذ عقار اسيتامينوفين أو ايبوبروفين لتخفيف آلام الحروق من الدرجة الأولى.3- وضع مخدر أو كريم لتهدئة الجلد.4- استخدام مرهم مضاد حيوي وشاش لحماية المنطقة المصابة.5- استخدام الكريمات الخاصة بالوقاية من أشعة الشمس لتجنب حروقها.هناك عدد من الوصفات الطبيعية والأعشاب، قد تساعد في علاج الحروق من الدرجة الأولى، كعلاج موضعي طبيعي للحروق من الدرجة الأولى، أو وضعها بشكل ضاغط على الحرق أو غسل الحرق بها، ومن أبرز هذه العلاجات الطبيعية:1- الصبارجل الصبار أفضل علاجا للحروق من الدرجة الأولى بالأعشاب، حيث يخفف من الألم والتهاب الحرق ويسرع في عملية الشفاء، حيث يحتوي جل الصبار على إنزيمات كاربوكسيبتيداز وبراديكينيناز، مما يخفف من ألم الحرق ويقلل الالتهاب والتورم، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم التي تساعد على منع العدوى.2- زيت اللافندرمن أفضل العلاجات العطرية المستخدمة فى علاج الحروق من الدرجة الأولى، فزيت اللافندر مطهر ومسكن، ويعتبر من الزيوت التي يمكن استخدامها مباشرة على الجلد دون تخفيف.ويساعد زيت اللافندر على تقليل الميكروب، كما يسرع من عملية الشفاء ويؤدي إلى تكوين أنسجة جديدة مكان الجرح.3- الشاي الأسود:يعد الشاي الأسود ذات فاعلية كبيرة في علاج الحروق والحد من الآلام، نظرا لاحتوائه على حمض التانيك.ومن خلال وضع كيسين من الشاي في كمية مناسبة من الماء الدافئ، وبعد أن يبرد مغلي الشاي نحضر قطعة نظيفة من القماش، ونقوم بغمسها في مزيج الشاي وندهن بواسطتها المنطقة المصابة بالحروق من الدرجة الأولى، ويمكن تكرار العملية لعدة مرات خلال اليوم.تتسبب آشعة الشمس في حروق الوجه من الدرجة الأولى، وذلك نتيجة التعرض للآشعة فوق البنفسجية، لذا من الضروري فور الشعور بحرق في الوجه من الشمس، سرعة أخذ المضادات والالتزام بعدد من الإجراءات لعلاج الحروق من الدرجة الأولى في الوجه، ومن أبرز تلك الإجراءات:1- استخدام الكمادات الباردة على الوجه، يقلل من الألم الناتج عن الحروق من الدرجة الأولى في الوجه ويهدئ البشرة.2- أخذ حمام بارد مع وضع بعض المواد الطبيعية في الماء مثل البابونج أو خل التفاح، واللذان يساعدان على تخفيف آلام الحروق.3- استخدام جل الصبار، حيث يتم وضعه على الجلد ما يساعد بصورة مباشرة على تهدئة وترطيب البشرة المحروقة.4- استخدام الخيار المهروس: إذ يتم وضع الخيار المهروس على حروق الوجه من الدرجة الأولى لتهدئة البشرة وتقشيرها، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، تساعد بشكل مباشر في علاج الحروق من الدرجة الأولى.