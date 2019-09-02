بعد مشاركتهما فى العنكبوت .. 11 عملا جمعت بين أحمد السقا ومنى زكى

ينتظر جمهور كل من الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكى فيلمهما الجديد "العنكبوت"، والذى بدآ تصويره معًا خلال الأيام الماضية، حيث يعدان من أشهر الثنائيات فى السينما المصرية فى الفترة الأخيرة، وفى السطور التالية نرصد التجارب الفنية التى جمعت بينهما.



1- نصف ربيع الآخر :

واحد من الأعمال التليفزيونية التى حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، وقد شارك أحمد السقا ومنى زكى فى بطولته فى بداياتهم الفنية بجانب يحيى الفخرانى وإلهام شاهين.



2-زيزينيا :

شارك كل من أحمد السقا ومنى زكى فى مسلسل "زيزينيا " فى جزئه الأول.



3-زواج على ورق سولفان :

كانت هذه السهرة التليفزيونية هى البطولة المطلقة الأولى لهما، وحققت نجاحا كبيرا، أدى إلى تقديم جزء ثان منه.



4- صعيدى فى الجامعة الأمريكية :

كان العمل السينمائى الأول الذى جمع بينهما، وقد أحدث الفيلم طفرة فى عالم الإيرادات آنذاك.



5-عفرتو :

كان العمل المسرحى الأول الذى جمع بين الثنائى الفنى، وشاركهم فى البطولة محمد هنيدى وحسن حسنى وهانى رمزى.



6-افريكانو :

كان هذا العمل بمثابة انطلاقة سينمائية لـ أحمد السقا كبطل مطلق، وقد تم تصويره فى جنوب أفريقيا.



7-مافيا :

عاد الثنائى للتواجد معًا من جديد فى فيلم أكشن ، حمل اسم مافيا ، وحقق نجاحًا كبيرًا .



8-كده اوكيه :

كانت المرة الثانية والأخيرة التى يلتقى فيها الثنائى لتقديم عمل مسرحى، وشارك فى بطولة المسرحية كل من ياسمين عبد العزيز وهانى رمزى.



9- عن العشق والهوى :

تم تقديم هذا العمل عام 2003 ، وشهد تحولا فى طبيعة الأعمال السينمائية التى كان يقدمها أحمد السقا، حيث حمل العمل طابعا رومانسيا.



10- تيمور وشفيقة :

فى العام التالى مباشرة التقى الثنائى فى فيلم "تيمور وشفيقة"، إلا أن العمل تعرض لبعض الانتقادات، حيث زعم البعض أن الفيلم يحاول تهميش دور المرأة فى المجتمع.



11-من 30 سنة :

لأكثر من 9 سنوات لم يسطتع الثنائى التواجد معًا من خلال فيلم سينمائى جديد، حتى التقيا عام 2016 ضمن أحداث فيلم من 30 سنة.