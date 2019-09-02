خالص التعازي .. الخارجية : السفير الروسي لدى مصر توفي داخل مستشفى بالقاهرة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم، متمنيًا أن يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.



وكانت قد أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بوفاة السفير الروسي لدى القاهرة، سيرجي كيربيتشنكو.



فيما لم تذكر الوكالة أية تفاصيل حول سبب الوفاة.



وقال مصدر مسئول بالخارجية الروسية للوكالة إن كيربيتشنكو توفى صباح اليوم الاثنين بشكل مفاجئ داخل مستشفى بالقاهرة.



وتجدر الإشارة إلى أن كيربيتشنكو كان يتولى منصبه كسفير لدى القاهرة منذ عام 2011