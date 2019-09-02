إيران: لدينا 5 جيوش في المنطقة.. والقواعد الأمريكية أمام نيراننا

قال قائد عسكري بالحرس الثوري الإيراني، إن إيران لديها 5 جيوش في المنطقة تقف إلى جانبها عقائديا ومعنويا، مضيفا أن طهران ستوجه ضربات مدمرة لكل من يشجع أعداءها على أي حرب.



وتابع اللواء علي شادماني نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" في الحرس الثوري، اليوم الاثنين، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، هو ابن الثورة الإسلامية الإيرانية، وحركة أنصار الله الحوثية تضم مليون مواطن يمني مقاوم وثوري يقفون إلى جانب إيران من حيث العقيدة، وفق ما نقلته فضائية "روسيا اليوم".



وأضاف أن: "ما أنفقته إيران في سوريا وعلى محور المقاومة خلال السنوات الـ10 الماضية، يخدم أولا الأهداف المقدسة للجمهورية الإسلامية ومصالح شعبها، وهو مبلغ زهيد إزاء ما تحقق من إنجازات سياسية وأمنية ودفاعية لإيران".



وأشار إلى أن "السفن التجارية وناقلات نفط الأعداء وأصدقائهم" ستكون تحت سيطرتنا في أي حرب، والقواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة في مرمى نيران إيران".



وإذ أكد شادماني أن قدرة إيران لا تقتصر على الصواريخ ويستحيل حل أي مشكلة في المنطقة من دونها، أشار إلى أن الجزر الثلاث في الخليج، خط أحمر.



