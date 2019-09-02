طارق يحيى يفجر مفاجأة حول المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي

أكد طارق يحيي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء يمتلك قدرات فنية على أعلى مستوى .



وقال طارق يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "، إن رينيه فايلر المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي، كان من المرشحين لقيادة نادي الزمالك، ولكن تم ترجيح كفة الصربي ميتشو لقيادة نادي الزمالك لامتلاكه قدرات فنية على أعلى مستوى .



وأضاف طارق يحيي : "ميتشو يستطيع جذب كافة اللاعبين إليه "، مشيرا إلى امتلاكه جميع القدرات والإمكانيات التي تساعد على حصد البطولات مع القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

