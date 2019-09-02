ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر تهتم بتنمية إفريقيا وجذب الاستثمارات إليها.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:58 م
الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في قمة التيكاد باليابان
هاني حسين
قال إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبرى تهتم بالقارة الأفريقية والاستثمار فيها.

وأضاف إكرام بدر الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون إي"، أن مصر تهتم بالقارة الأفريقية وإحداث التنمية فيها، خاصة أن مصر تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019.

وتابع: "نحتاج الى مزيد من العدالة والتعاون والشراكة من أجل تنمية القارة الافريقية، وتنمية إفريقيا تتطلب جذب الاستثمارات إليها وهذا ما دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة التيكاد باليابان".

وأكمل إكرام بدر الدين:" لابد من توافر المقومات اللازمة في القارة الافريقية لجذب الاستثمارات، مثل تطوير البنية التحتية والطاقة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحركات مصر لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. محور كلمة الرئيس السيسي في افتتاحية التيكاد

مؤتمرات "«تيكاد"» فرص مواتية بين اليابان وأفريقيا لتنمية القارة السمراء

مفوضية الاتحاد الأفريقي: تعزيز التعاون مع التيكاد لدعم التنمية المستدامة بالقارة

متحدث البرلمان: كلمة السيسى أمام الـ تيكاد هدفت لتحقيق التنمية داخل أفريقيا

عكست طموحات القارة.. نواب البرلمان يشيدون بكلمة الرئيس السيسي في قمة التيكاد.. حسب الله: مصر وضعت محاور التنمية في أفريقيا

حب الوطن : كلمة السيسى أمام قمة التيكاد باليابان دستور عمل

ترشيحاتنا

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

ثور يقتل رجلا خمسينيا بشكل مرعب.. لن تصدق ما حدث.. فيديو

المتهم بقتل زوجته ونجله بـ 15 مايو : ارتكبت الجريمة وظللت أبكي بعدها

تتراجع للنصف.. برلماني يزف بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع

بدون مكياج.. آيتن عامر بإطلالة شتوية والجمهور: حلوة فى الحالتين

تعرف على أبرز الراحلين عن الاهلى والزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور