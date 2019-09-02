أستاذ علوم سياسية: مصر تهتم بتنمية إفريقيا وجذب الاستثمارات إليها.. فيديو

قال إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبرى تهتم بالقارة الأفريقية والاستثمار فيها.



وأضاف إكرام بدر الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون إي"، أن مصر تهتم بالقارة الأفريقية وإحداث التنمية فيها، خاصة أن مصر تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019.



وتابع: "نحتاج الى مزيد من العدالة والتعاون والشراكة من أجل تنمية القارة الافريقية، وتنمية إفريقيا تتطلب جذب الاستثمارات إليها وهذا ما دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة التيكاد باليابان".



وأكمل إكرام بدر الدين:" لابد من توافر المقومات اللازمة في القارة الافريقية لجذب الاستثمارات، مثل تطوير البنية التحتية والطاقة".