وزير الداخلية لـ مسئول أوروبي: نحذر من خطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه.



وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبى وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التى استجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط.



وأعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها فى تخطى كافة المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الاتحاد الأوروبى المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية .



وعرض وزير الداخلية خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتدمير بنيتها التحتية.



وعلى الصعيد الدولى أكد وزير الداخلية على حتمية تضافر الجهود الدولية لمحاصرة مخاطر الإرهاب فى ضوء إمتداد تهديداته لأغلب دول العالم، محذرًا من خطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التى تستتر خلف مفاهيم دينية مغلوطة وتروج لثقافة العنف والتدمير.



وفى ذات السياق أكد اللواء محمود توفيق على ترحيب الوزارة واستعدادها الكامل لتطوير علاقات التعاون الأمنى مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، وذلك فى إطار وعى الوزارة بأبعاد وجسامة تلك المخططات الإرهابية وما تمثله من خطورة على حالة الإستقرار والسلم محليًا وإقليميًا.