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رياضة

بتروجت يهدر فرصة إدراك التعادل أمام بيراميدز من ضربة جزاء في كأس مصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:55 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت
محمد رشاد
أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، هدف التعادل أمام منافسه بيراميدز ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت ، فى إطار نصف نهائي كأس مصر لموسم 2018-2019.

واحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لـ بتروجت بعدما سدد أحمد سعيد اوكا الكرة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بيد احمد ايمن منصور مدافع بيراميدز من داخل منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم لصالح بتروجت .

وتصدى المهدي سليمان حارس مرمى بيرامديز لكرة احمد عفيفي لاعب بتروجت بعدما سددها فى الزاوية اليمنى للمهدي فى الدقيقة 40 من زمن المباراة .

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