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رياضة

ناصر الفكرية يلتقي الشرقية للدخان وديا استعدادا للقسم الثالث

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:21 م
ادي ناصر الفكرية
ادي ناصر الفكرية
مالك خالد
استقر الجهاز الفني لنادي ناصر الفكرية بقيادة سيد حسين، على لعب مباراة وديه أمام فريق الشرقية للدخان، وذلك فى إطار وديات الفريق بمعسكره الحالي بالقاهرة المقام بمنيل شيحه.

ومن المقرر أن تلعب تلك المباراة الودية على ملعب الشرقية للدخان فى إطار وديات الفريق بمعسكرنا لتجهيز اللاعبين لدوري القسم الثالث.

ويسعي الجهاز الفني لناصر الفكرية لتجهيز اللاعبين بشكل قوي، والوصول بهم لفورمه عاليه قبل لعب المباريات الرسمية فى دوري القسم الثالث.

كان ناصر الفكرية قد خسر وديا من تليفونات بني سويف بالأمس بثلاثية نظيفة، ويرغب جهازه الفني فى استغلال المعسكر لتجهيز اللاعبين

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