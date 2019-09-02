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الاعصار الوحش.. سقوط أول ضحايا دوريان.. وترامب مشغول بلعب الجولف

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:23 م
ترامب - الطفل لاتشينو
ترامب - الطفل لاتشينو ماكينتوش
رحيم يسري
ضرب إعصار "دوريان" جزر الباهاما برياح تصل سرعتها إلى 220 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في فيضانات واسعة النطاق بجزر الباهاما قبل أن يتجه إلى باقي الولايات المتحدة.

وحذر المرصد الوطني للأعاصير من إن إعصار "الوحش" سيتسبب في دمار شديد ويستمر لعدة ساعات، وفقا لصحيفة "مترو".

وبحسب الصحيفة فإن صبي يبلغ 7 سنوات يدعى لاتشينو ماكينتوش كان أول ضحايا الإعصار "دوريان" ، بينما لا تزال شقيقته مفقودة.

ويوصف "دوريان" بالعاصفة الوحشية كونه أقوى الأعاصير المسجلة التي تضرب السواحل الشرقية للولايات المتحدة، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص سيتم إجلائهم من الساحل الأمريكي.

وذكر مكتب حاكم جورجيا برايان أنه أمر بعمليات إجلاء في 6 مقاطعات ساحلية، تشمل جميع سكان مدينة سافانا البالغ عددهم 150 ألفا، عند الظهيرة، وتعد هذه هى المرة الثالثة التي يتم فيها إخلاء سكان ساحل جورجيا بسبب الأعاصير.

في سياق آخر، طالت عاصفة انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمضى "بضع ساعات في لعب الجولف" في أحد منتجعاته.

وبحسب شبكة "سي ان ان"، فإن ترامب تحدث إلى حاكم فلوريدا بشأن تطورات الإعصار الوحش، فيما قال رون ديسانتيس حاكم فلوريدا إن ترامب "مشارك بشكل كامل" مع المسؤولين الفيدراليين والمحليين .

وقالت ستيفاني جريشام ، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، إن الرئيس ترامب أمضى بضع ساعات في لعب الجولف خارج واشنطن، واستمر في الإطلاع كل ساعة على حالة إعصار دوريان.

من جانبه، أفاد رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس بأن بلاده تواجه إعصارا "لم نشهد مثله في تاريخ الباهاما" قبل أن يجهش بالبكاء، وتحدثت لإذاعة محلية عن نداءات استغاثة من السكان بعدما اقتلعت الرياح سقف فندق "آيلاند بريزز" في ميناء مارش في أباكو.

وذكرت تقارير أن الكثير من سكان جزر أباكو فضلوا البقاء في منازلهم رغم تحذيرات الحكومة.

وكان مركز الأعاصير الوطني الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن قوة الإعصار دوريان بلغت الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات، وحذر من عاصفة "كارثية" ستضرب جزر أباكو في الباهاما.

وأشار المركز إلى ان الإعصار "قوي جدا وخطير جدا"، فيما أكد مديره كين جراهام أن الخطر الذي يشكله على الأرخبيل الكاريبي السياحي. مشددا عبر فيس بوك أن "الوضع شديد الخطورة بالنسبة لجزر الباهاما".

ووصف سكان جزر أباكو وجزر باهاما ما يحدث بـ"المشاهد الكابوسية".

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