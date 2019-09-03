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تعليم

احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة «مئذنة الأزهر» في الشعر اليوم

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
الازهر
الازهر
محمد شحتة
ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة «مئذنة الأزهر» في الشعر للموسم الأول 2019م، في إطار النشاط الثَّقافي للمركز.

وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في أبريل الماضي عن مسابقة لاختيار أفضل قصائد عامودية باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة في ترسيخ القيم التي يتبناها ويحرص على نشرها مثل: السلام، الأخوة الإنسانية، التعايش وتقبل الآخر، والمواطنة.

وتضمنت شروط هذه المسابقة أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، وأن يكون الشعر أصيلًا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وألا تقلَّ أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتًا ولا تتجاوز الخمسين بيتًا، وألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، وألا يقدِّم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

وتشتمل جوائز المسابقة على شهادة شكر وتقدير، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل. بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها: 25000 جنيها للفائز الأول. 20000 جنيها للفائز الثاني. 15000 جنيها للفائز الثالث. 10000 جنيها للفائز الرابع. 5000 جنيها للفائز الخامس. على أن يستلم الفائز بالمركز الأولى درع "مئذنة الأزهر".

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