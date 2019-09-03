فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

وجه مرتضى منصور،رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،رسالة تحذيرية الي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وذلك بسبب تصريحات مدير الكرة بالفريق الاول سيد عبدالحفيظ عن نجله أمير مرتضى.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية انه لديه رجال قادرين على تعليم سيد عبدالحفيظ الادب والاحترام من جديد.



واضاف مرتضى منصور:" إذا كان محمود الخطيب فرحان انه لديه شخص بيردح داخل الاهلي، انا لا أقبل بهذا".



واكمل مرتضى منصور:" احذرك يا خطيب، إذا لم تُسكت عبدالحفيظ فسأفتح قضية ماجدة من جديد".