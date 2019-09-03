تونس.. تحذيرات لمرشحة رئاسية من مخطط لاغتيالها

وجهت وزارة الداخلية التونسية تحذيرا للمرشحة الرئاسية عبير موسى، بشأن وجود تهديدات ومخطط لاغتيالها، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.



وطالبت الداخلية التونسية، من رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسى، بتغيير مقر إقامتها بصفة مستمرة، كي لا تتمكن "المجموعة الإرهابية التي تخطط لاغتيالها" من رصد تحركاتها.



وكانت عبي موسى، قد أكدت يوم 17 مارس 2019، خلال اجتماع شعبي في مدينة سوسة، أنها تلقت معلومات عن مخططات لاغتيالها، قائلة: "يظنون أن هذه التهديدات سترهبني لأعود أدراجي وألتزم بيتي".



ومن المعروف عن عبير موسى، مناهضتها لبرنامج حزب "حركة النهضة" الإخواني، وتؤكد دوما على رفضها التام التعاون معه.



وانطلقت أمس الاثنين، الحملات الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، والمزمع اجراؤها في 15 سبتمبر بمشاركة 25 مترشحا بينهم سيدتان.