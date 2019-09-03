سامح حسين ينشر صورة له مع منى الشاذلي وسهر الصايغ: قريبا مع الإعلامية المتميزة

نشر الفنان سامح حسين صورة له تجمعه مع الاعلامية منى الشاذلى و الفنانة سهر الصايغ وذلك عبر حسابه على انستجرام.وعلق سامح حسين على الصورة " قريبًا مع الإعلاميه المتميزه #منى_الشاذلى ".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "أحلى خبر فى حياتى - بالتوفيق - ايه العظمة والجمال ده".ويذكر ان اخر اعمال الفنان سامح حسين مسرحية المتفائل و تدور أحداث مسرحية المتفائل في إطار من الكوميديا الاجتماعية، والقصة مأخوذة عن مسرحية الشاعر الفرنسي "فولتير"، وتم تمصيرها بما يناسب الزمان والمكان، لتصبح أكثر اتساقًا من وقائع ومتغيرات الحياة الاجتماعية بمصر.