هجوم حوثي جديد على السعودية.. والتحالف العربي يصدر بيانا عاجلا

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا قال فيه إن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوما تجاه السعودية باستخدام طائرة مسيرة.



وقال بيان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران اليمنية باتجاه السعودية".



وأضاف بيان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،: "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".



وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن المحاولات المتكررة من مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف السعودية تأتي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها.



واختتم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بيانه: "مستمرون في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".