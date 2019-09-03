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بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان في أول ظهور بعد خلافها مع ريهام سعيد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة إنجي وجدان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

وظهرت إنجي وجدان بإطلالة جذابة وهي ترتدي أوف شولدر سوداء من قماشة الجبير، وحزام ذهبي به سلسلة على الخصر، ولم تظهر بمكياج كثيف ولكنها تخلت عنه في ظهورها.

واعتمدت تسريحة شعر بسيطة بشعرها القصير وكتبت إنجي على صورتها "صباح الخير".

وكانت إنجي أول من رد على برنامج رسهام سعيد قبل أزمتها الأخيرة في التنمر على أصحاب مرضى السمنة.

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