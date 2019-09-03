استطلاع رأي: نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات إسرائيل المقبلة

نشرت وسائل إعلام عبرية نتائج استطلاع رأي، تكشف فشل انتخابات إسرائيل القادمة فى تشكيل حكومة جديدة، حيث تدور المعركة الأساسية حول العدد الإجمالي من المقاعد التي من المتوقع أن يحصل عليها كل من التحالفين المتنافسين على السيطرة على الكنيست وبالتالي على تركيب الحكومة القادمة.



وقال موقع "والاه" إن التحالف الأول الذي يطلق عليه "اليمين" ويضم كلا من الأحزاب التالية "الليكود" برئاسة نتنياهو، "يمينا" برئاسة ايليت شاكيد، "يهدوت هتوارة" برئاسة يعقوب ليتسمان، "شاس" برئاسة اريه درعي في المقابل تقف الأحزاب الأخرى التي تصنف على انها تنتمي الى معسكر "يسار الوسط" وهي تحالف "ازرق ابيض" ويضم في صفوفه اقطابا أساسية أبرزها حزب "حصانة لإسرائيل" برئاسة جانتس وحزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد وحزب "تيلم" برئاسة موشية يعلون إضافة الى حزب "العمل – جيشر" برئاسة عمير بيرتس و"المعسكر الديمقراطي" برئاسة هوروفيتس، الذي يضم حزب "ميرتس" وحزب "إسرائيل ديمقراطية" بزعامة ايهود باراك، وانضمام النائبة ستاف شافير من حزب "العمل" وتحسب على هذا التحالف كذلك القائمة "المشتركة" التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل.



وتابع "والاه" أنه يبقى خارج التحالفين أو المعسكرين حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة افيجدور ليبرمان الذي يعلن في كل مناسبة أنه لن ينضم إلى حكومة نتنياهو كما لن ينضم إلى حكومة أقلية يشارك فيها النواب العرب بل يريد تشكيل حكومة ائتلاف شامل يضم كلا من تحالف "ازرق ابيض" بزعامة جانتس وحزب الليكود بدون نتنياهو، على ان يشكل الحكومة الحزب، الذي سيحظى بعدد أكبر من المقاعد.



وأفاد الموقع العبري أنه من بين الجهات التي تجري استطلاعات انتخابية والذي نشر اليوم نتائج آخر استطلاع له، وفيه يبدو واضحا أن النتائج التي تمخض عنها الاستطلاع لا تمكن أي من المعسكرين تشكيل ائتلاف حكومي يضم أكثر من نصف مقاعد الكنيست، أي أكثر من 60 مقعدا.



وحصل حزب الليكود في هذا الاستطلاع على 32 مقعدا بينما حصل تحالف "ازرق ابيض" على 31 مقعدا، وجاءت في المرتبة الثالثة القائمة "المشتركة" بعشرة مقاعد، يليها تحالف "يمينا" بتسعة مقاعد، كما حصل حزب "يسرائيل بيتينو" هو الآخر على تسعة مقاعد.



وحل بعد ذلك حزب "يهدوت هتوراة" بمثامنية مقاعد يليه حزب "شاس" بسبعة مقاعد وهو نفس عدد المقاعد الذي حظى به "المعسكر الديمقراطي" وحزب "العمل- جيشر".



ويبدو أن مجمل المقاعد التي قد يحصل عليها حزب الليكود وحلفاءه وفقا لنتائج هذا الاستطلاع هي 56 مقعدا بينما يحصل التحالف المنافس بزعامة بيني جانتس على 55 مقعدا في حال تم احتساب "المشتركة" ضمن هذا التحالف، ويبقى حزب "يسرائيل بيتينو" الذي لا يعلن تأييده لأي من المعسكرين وانما يسعى الى إقناعهما بتشكيل ائتلاف وحدة وطنية سينضم اليها.