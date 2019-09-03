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رياضة

قتل ده ولا صيد .. عماد متعب يعرض على معجبيه سمكة ملونة ويده ملطخة بالدماء

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
عماد متعب
عماد متعب
رنا اشرف
شارك اللاعب عماد متعب، لاعب النادى الأهلى السابق، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة له وهو يمسك فى يده سمكة كبيرة ملونة خلال قضاء عطلته الصيفية.

وعبر عماد متعب، في تعليقه، عن فرحته بما حققه في رحلة الصيد، ونالت الصورة إعجاب متابعيه على الصفحة معبرين عن تهنئتهم للاعب الأهلي السابق بنجاحه في صيد هذه السمكة، إلا أنهم تعجبوا من وجود دم على يده.

وعلق بعضهم على الصورة قائلا: "طب والدم ده من ايه، هو لافف حاجة على صابعه، القناص ساب الكورة ومش سايب السمك في حاله، ما شاءالله يا ابو تمارة طبعا اصصدتها بعد الدقيقة، الدم ده سببه ايه، الله ينور ياعمدة.. بس شكلك قتلتها بعنف إيدك مليانة دم، هو السمك ده بيتاكل يا متعب".
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#sea#fishing#fish 🐡🐠🐟

A post shared by Emad Meteb (@emadmeteb90plus) on

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