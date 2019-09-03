أمين عام الجامعة العربية يبحث مع وزير الخارجية العراقي الوضع في الخليج واليمن وسوريا

قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم إنه أطلع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على الاعتداءات الإسرائيلية، وعرض موقف العراق من محاولة تخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج إضافة إلى بحث النزاع (الإيراني - الأمريكي).





وأضاف وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط اليوم /الثلاثاء/، وتابعته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "بحثنا الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا واليمن وأمن الخليج والملاحة بالخليج، لأن هذا مهم بالنسبة للعراق".





وتابع وزير الخارجية العراقي "أطلعنا أبو الغيط على الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق عربية"، منوها بأن هناك مجموعة من القضايا المهمة التي تم طرحها في هذا الاجتماع.





من جانبه، أكد أمين عام الجامعة العربية أن حضوره إلى بغداد هو بناء على دعوة من الخارجية العراقية، وللتحضير للاجتماع الوزاري العربي القادم في الجامعة يوم 10 من سبتمبر الجاري، وقال "إن جدول أعمال هذه الدورة كبير وكثيف ومعقد".





وكان الأمين العام للجامعة العربية قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى بغداد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث معهم تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.





