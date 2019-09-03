جهاز دمياط الجديدة يعلن طرح محال ووحدات إدارية ومهنية

أعلن جهاز تعمير دمياط الجديدة، عن طرح عدد من المحلات والوحدات الإدارية والمهنية يوم الأربعاء 25 سبتمبر المقبل، بنظام المزاد العلني.



وجاء في الاعلان انه سيتم طرح 7 محلات وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 19 مترا و40 مترا، في الحي السكني السادس، جنوب عمارات دار مصر.



كما اشار الاعلان الى انه سيتم طرح 15 محلا تجاريا، بمساحات تتراوح من 18 و83 متر، وكذلك 7 وحدات إدارية ومهنية، 50 مترا و63 مترا، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه لكل وحدة، و25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية.



وطالب المواطنين الراغبين في الشراء سرعه التوجة الى مبنى جهاز التعمير لمعرفة الشروط والاجراءات.

