أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

انتزعت السيارة بوغاتي شيرون لقب أسرع سيارة في العالم بعد استخدامها نسخة خاصة من السيارة السبورت خلال تنافسها على حلبة (ايهرا ليساين) بألمانيا في محاولة لانتزاع هذا اللقب.



وصلت فيها السيارة بوغاتي شيرون إلى سرعة 423 كم/س متجاوزة السرعة القصوى المعلنة رسميًا ، والمحددة إلكترونيًا عند 420 كم/س.



والسيارة تعتبر تعاون شركة بوغاتي مع شركة (دالارا) الخبيرة في هياكل السيارات ( الشاصي) ومع شركة تصنيع الإطارات الشهيرة ( ميشلان) بهدف صنع نسخة معدلة من السيارة الخارقة تستطيع كسر حاجز الـ300 ميل/س (482.8 كم/س) .



وعملت الشركة على تطوير هذه السيارة المصنوعة خصيصًا لتحطيم رقم السرعة العالمي منذ ستة أشهر ، حيث تمت زيادة طول السيارة بمقدار 25 سم مقارنة بسيارة بوغاتي شيرون سبورت العادية ، كما تبدو السيارة شرسة أكثر بفضل التعديلات على الهيكل الخارجي وخاصة من الخلف .



وغياب الجناح الخلفي و المكابح الهوائية في الخلف ، حيث تمت إزالتها لإفساح المجال أمام تركيب قطعة ثابتة في الواجهة الخلفية وذلك لتخفيض مقاومة الهواء قدر الإمكان ، ومن التغييرات أيضًا نجد أن الشركة استخدمت نظام تحكم ليزر بارتفاع المركبة بحيث يتم تعديل ارتفاع المركبة أوتوماتيكيًا لتخفيض مقاومة الهواء أيضًا.



كما ان هنالك نظام العادم المعدل مع زوج من الأنابيب العمودية المزدوجة والتي شاهدناها الشهر الماضي على سيارة بوغاتي شنتو ديتشي ، وقرر المهندسون أن يغيروا مكان العادم ليخففوا من تأثير الانبعاثات على الديناميكية الهوائية وذلك بجعل العادم يقذف الانبعاثات بعيدًا عن تيار الهواء خلف السيارة .



وكما هو الحال في سيارة شنتوديتشي ، فقد حصلت السيارة على محرك W16 سعة 8 لتر مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1578 حصان يتصل به نظام دفع كلي للعجلات و قير أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات من نوع (ريكاردو) .