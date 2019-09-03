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المفوضية الأوروبية: البريكست بدون اتفاق أصبح احتمالا قويا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:21 م
المفوضية الاوربية
المفوضية الاوربية
أ ش أ
قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية "مينا اندريفا" إن احتمالية حدوث سيناريو البريكست بدون اتفاق أصبح قويًا وواضحًا في الوقت الراهن.

وأضافت "اندريفا" - في تصريحات نقلتها صحيفة (ايفيننج استاندرد) البريطانية اليوم /الثلاثاء/ - "أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في حدوث سيناريو البريكست بدون اتفاق، لكننا نعمل على افتراض أن البريكست بدون اتفاق سوف يحدث بحلول 31 أكتوبر القادم".

وأكدت أنه عندما يكون هناك تقدم في المحادثات الخاصة باتفاق البريكست سيتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مقترحات بناءة بشأن خطة (الباكستوب) الخاصة بحدود أيرلندا الشمالية من قبل الحكومة البريطانية.

وكان وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني قد أكد - في وقت سابق - أنه لا يمكن التفكير في إلغاء خطة (الباكستوب) من اتفاق البريكست، قائلًا: "نرغب في التوصل إلى اتفاق ملموس حول خطة (الباكستوب) يكون قائمًا على اتفاق البريكست، ولكن ذلك لا يعني بأننا سنقبل اتفاقًا يضر بأمن أوروبا".

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول 31 أكتوبر المقبل وحماية مصالح الشعب والشركات البريطانية، مهددًا أعضاء حزب المحافظين بالاستبعاد حال معارضتهم لخطة الخروج وملمحًا إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال رفضهم خطة البريكست.

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