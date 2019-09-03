تمارا مش عايزة تتعلم وأنا هلطم.. شاهد.. بنات رضوى الشربيني بالزي المدرسي

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة لبناتها تيا وتمارا بالزي المدرسي عبر صفحتها الخاصة على انستجرام.



وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني تعليقا على الصورة قائلة: "تيا عايزة تخلص تعليم وتقعد في البيت تقعد، وتمارا مش عايزه تتعلم اساسا بس عايزه تشتغل مذيعة زىً مامى، وانا هلطم ".



ويشبهن بنات رضوى الشربيني والدتهما لحد كبير، وقد أشارت في أكثر من مناسبة إلى ارتباطها الشديد ببناتها عبر نشر الكثير من الصور التي تجمعهن معا .



وتعتبر الإعلامية رضوى الشربيني من أشهر الإعلاميات على الساحة حاليا ، وتتسم بحثها الدائم على السيدات لعدم التنازل عن حقوقهن ويرجع البعض قسوتها في التعامل إلى تجربة الطلاق التي مرت بها .

