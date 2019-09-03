بعد السقوط فى بئر الخيانة.. كريستين ستيوارت تتحدث عن علاقتها بـ روبرت باتينسون

كشفت النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت عن سبب عدم تطرقها للحديث عن علاقتها بالممثل البريطاني روبرت باتينسون خلال فترة ارتباطهما في حوار لمجلة Harper's bazaar في نسختها البريطانية لعدد شهر سبتمبر.



وقالت كريستين ستيورات إنها كانت تتكتم على تفاصيل علاقتها بـ روبرت باتينسون لأنهما كانا يصران على أن هذه العلاقة خاصة بتفاصيلها ولا يجب لأحد التطرق إليها خاصة أنهما كانا في عمر صغير.



وكانت كريستين ستيورات ارتبطت بـ روبرت باتينسون في 2008 خلال تقديمهما سويا سلسلة أفلام twilight التي جلبت لهما شهرة واسعة حول العالم.



وانفصل الثنائي الشهير بعد خيانة كريستين ستيوارت له مع المخرج الأمريكي روبرت ساندرز وانتشار صور خاصة لهما.



وأصدرت كريستين ستيوارت بيانًا قالت فيه: "أقدم اعتذاري الشديد على الأذى والإحراج الذي تسببت به للأشخاص المقربين مني، فتلك اللحظة الطائشة شكلت خطرًا على أهم شيء في حياتي الشخص الذي أحبه وأحترمه روب"، وأضافت ستيوارت: "أنا أحب روب للغاية وأنا بالفعل أشعر بالأسف والندم.