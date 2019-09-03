الأولمبية تكرم منتخب الطائرة الحاصل على رابع كأس العالم للناشئين

كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، منتخب الناشئين للكرة الطائرة الحاصل على المركز الرابع لكأس العالم للناشئين التي أقيمت في تونس.



حضر التكريم الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.



تواجد من اتحاد الكرة الطائرة أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد وشريف الشمرلي المدير الفني للمنتخبات وحسن عابد مدير المنتخبات القومية وهويدا مندي مدير الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة وحسن الحصري المدير الفني لمنتخب الناشئين ونصر علي المدرب العام ومصطفى يسري علاج طبيعي ومصطفى صالح محلل تقني وناصر حمدي مدير اداري ومحمد رمضان ومحمد الخشن اداريين وجميع لاعبي المنتخب.



ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشكر للاعبين والجهاز الفني على تشريف الرياضة المصرية وتحقيق انجاز تاريخي في ظل النتائج المشرفة للرياضة المصرية كنتاج مباشر للدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المختلفة ، والذي انعكس في أكثر من محفل وتجمع رياضي دولي وقاري وإقليمي.