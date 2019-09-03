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رياضة

السويسري فايلر يطمئن على البرنامج التأهيلي لـ محمد محمود

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:18 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
اطمأن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة محمد محمود، لاعب الفريق، الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وواصل «محمود»، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش. وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعب، قبل أدائه جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم علي ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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