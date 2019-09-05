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بين الناس

سكان منطقة لوران بالإسكندرية يشكون من تلوث مياه الشرب.. صور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن سراج الدين كامل، المقيم فى منطقة لوران بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص تلوث مياه الشرب بصورة مضرة لكل مستخدميها.

وقال فى رسالته: كما هو موضح بالصورة هذه المياه التى تصل للشقق فى العمارة رقم 15 شارع عبد الجليل سعد المتفرع من شارع الإقبال بمنطقة لوران بالإسكندرية.

وأضاف: شمع الفلتر نقوم بتغييره مرتين فى الأسبوع وهو ما يدل على تلوث المياه المارة عليه بصورة كبيرة ولا يمكننا استخدام المياه بدون الفلتر وتغيير الشمع.

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لتوفير مياه صالحة للاستخدام للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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