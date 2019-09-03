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فوائد زيت الورد للشعر .. 3 وصفات للحصول على النعومة واللمعان

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:03 م
فوائد زيت الورد للشعر
فوائد زيت الورد للشعر
أمينة الدسوقى
فوائده عديدة، يستخدم فى التجميل، يعد من خيرات الطبيعة هو زيت الورد، الذي يتميز بقلة انتشار وارتفاع ثمنه، يتم الحصول عليه من خلال تقطير أوراق الورد، ويمثل حلا مثاليا لبعض المشكلات التى يعانى منها الناس، وأيضا يستخدم للجلد والشعر وغيرها، وفى سياق التقرير التالى نرصد لكم فوائد زيت الورد للشعر.

فوائد زيت الورد للشعر

يتميز زيت الورد برائحته المنعشة، له عدة فوائد للشعر أهمها، يمنح شعرك رائحة تدوم طوال اليوم، أما إذا كنتى تعانين من تساقط شعرك فإنه الحل الأمثل للحد من ذلك، كما يعطى النعومة واللمعان اللذين تسعين للحصول عليه وأسهل أثناء عملية تمشيطه، ويجنبكى من تليف شعركي وجفافه، ويزيل القشرة نهائيا، ويعمل على تغذية الشعر، كما انه يقضى على الفطريات التي تصيب فروة الرأس.

ويصلح زيت الورد لجميع أنواع الشعر الجاف والدهني والمختلط.

استخدامه

يتمثل الإستخدام الأمثل لزيت الورد من خلال تدليك فروة الرأس بالزيت لمدة ساعتين قبل الاستحمام، فضلا عن ضرورة مداومة استعماله من أجل القضاء على القشرة نهائيا، كما يمكن علاج الشعر التالف من خلال تغطية الشعر بالكامل من زيت الورد، وتدليل الجذور والأطراف، حيث تساهم تلك الطريقة فى تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه.

وصفات

يمكن مزج مجموعة زيوت مع زيت الورد من أجل تطويل الشعر، حيث يمكن مزج زيت اللوز وجوز الهند والسمسم، ثم يتم دهن الشعر وتدليك الفروة به، على تترك تلك الزيوت لفترة كافية لمدة ساعتين، وسوف تحصلين على لمعان طبيعى فضلا عن تقوية الشعر، وبعد مضي ساعتين يمكنك غسل الشعر.

ويمكن العمل على تحضير ماء دافئ ثم إضافة 5 معالق من زيت الورد، ووضعها على الشعر، إلى أن يصبح رطبا، ويتم ترك الزيت على الشعر لمدة ساعة، ثم يمكنك بعد ذلك الاستحمام.

أما إذا كنتى ترغبين فى الحصول على شعر انسيابي يمكنك العمل على اضافة معلقة كبيرة من زيت الورد إلى ملعقة كبيرة من زيت السمسم ومزجهما مع بعضهما ثم تدليك فروة الرأس بهما وترك الخليط فى الشعر لمدة 3 ساعات، ثم الاستحمام.

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