ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجدة الطفل تطالب بإصدار قانون لتجريم زواج القاصرات.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:02 م
زواج الأطفال
زواج الأطفال
حمزة شعيب
أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس استقبل 432 بلاغا بشأن حالات زواج مبكر لأطفال، خلال 8 أشهر في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس 2019.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أن عدد البلاغات التي تلقاها المجلس خلال الـ 8 أشهر الأخيرة أكبر من إجمالي عدد البلاغات التي تلقاها خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز حالات عام 2018، 400 حالة.

وأشار إلى أن محافظة الفيوم تتصدر حالات زواج الأطفال، منوها إلى أن زواج الأطفال ينقسم إلى نوعين رئيسيين، الأول هو زواج بسيط يحكمه العادات والتقاليد للأهالي تحت شعار "سترة البنت"، وزواج آخر هو زواج الصفقات والتجارة بالبنات، والمتعارف عليه بأن يتم تزويج البنت الصغيرة لثري عربي.

وأكد عثمان، على ضرورة صدور قانون تجريم الزواج المبكر للأطفال، مؤكدًا أن هذا النوع من البلاغات تصدر فيه النيابة العامة أحكامها، وتصنفه على أنه حالة هتك عرض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والدها محبوس وزوجها هارب.. مأساة قاصر أجبرت على الزواج مرتين وأنجبت طفلا

عمرها 15 عاما.. إنقاذ قاصر من الزواج في إحدى قرى المنيا

الطفولة والأمومة ينجح في إحباط محاولة زواج طفلة بمحافظة قنا

انقذوا العروسة في الكوافير.. إحباط تزويج طفلة قبل الفرح بساعات في المطرية

نجدة الطفل: تلقينا 400 بلاغ خاص بزواج القاصرات منذ بداية العام .. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء يوم عاشوراء مكتوب عند اهل السنة

مع بدء العرض.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل عروس بيروت .. صور

اصطدام طائرتين على مدرج مطار فى روسيا

رفض تدريب الأهلي .. مانو مديرا فنيا لـ بالميراس البرازيلي

بـ بطن مكشوف .. سامية الطرابلسي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور.. صور

اسعار سيارة نيسان صنى 2020 بعد الزيادة.. مفاجأة غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما