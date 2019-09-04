بدء التسجيل الإلكتروني لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين والإخصائيين.. 15 سبتمبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية بشأن منح المعلمين والإخصائيين المحجوبين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، وكذلك الحالات المماثلة بالإدارات والمديريات التعليمية، للذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة 73 من قانون التعليم.





وفي هذا الإطار.. أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه من المقرر أن يتم فتح موقعها الالكتروني اعتبارا من يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 لتسجيل واستيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والاخصائيين المساعدين المتعاقدين المستوفين متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وتجاوزوا الحد الأقصى للمدة القانونية (3 سنوات) للحصول على تلك الشهادة ومازالوا قائمين على رأس العمل.





وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والإخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتها والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.





وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة التنبيه على المعلمين والإخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف طبقا لما تم في الدفعات السابقة على: صحيفة الاحوال الالكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين، ونسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود ، وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية ، وافادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولاً (علمًا بأن هذا الشرط خاص بالمتعاقدين في مسابقة الـ 30 ألف معلم طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة الـ5% من هذا الشرط).



