اخبار الفن| نيكول سابا بالمايوه.. وابنة هيفاء وهبي بالفستان الأبيض

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.كشف زوج الفنانة ماجى بو غصن المنتج جمال سنان عن تطورات الحالة الصحية لها بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل إزالة ورم فى المخ.نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورا لها بالبكيني بدون مكياج وشعر مصفف عبر حسابها الشخصي على انستجرام .قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها ضمن مسلسل "عروس بيروت"، الذي يُعرض يوميًا على MBC مصر2.خضعت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي لجلسة تصوير جديدة خطفت بها الأنظار عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام".نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".خضعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة رومانسية ساحرة بتوقيع مصففة الشعر الشهيرة ربيعة خرته.نشر الفنان تامر حسنى، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".