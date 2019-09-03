اخبار الفن| نيكول سابا بالمايوه.. وابنة هيفاء وهبي بالفستان الأبيض

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
بعد إزالة ورم من المخ .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجي بو غصن .. فيديو
كشف زوج الفنانة ماجى بو غصن المنتج جمال سنان عن تطورات الحالة الصحية لها بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل إزالة ورم فى المخ.
بالبكينى.. نيكول سابا تشعل إنستجرام.. والجمهور: حورية البحر
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورا لها بالبكيني بدون مكياج وشعر مصفف عبر حسابها الشخصي على انستجرام .
مع بدء العرض.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل عروس بيروت .. صور
قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها ضمن مسلسل "عروس بيروت"، الذي يُعرض يوميًا على MBC مصر2.
بـ بطن مكشوف .. سامية الطرابلسي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور.. صور
خضعت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي لجلسة تصوير جديدة خطفت بها الأنظار عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام".
بفستان أبيض.. ابنة هيفاء وهبى تثير إعجاب متابعيها
نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
بعد تهديدها بالاعتزال.. حليمة بولند بإطلالة رومانسية من توقيع ربيعة خرته.. صور
خضعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة رومانسية ساحرة بتوقيع مصففة الشعر الشهيرة ربيعة خرته.
اديتها موس ورزقنا على الله.. شاهد تامر حسني في نيولوك
نشر الفنان تامر حسنى، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
بعد إزالة ورم من المخ .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجي بو غصن .. فيديو
كشف زوج الفنانة ماجى بو غصن المنتج جمال سنان عن تطورات الحالة الصحية لها بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل إزالة ورم فى المخ.
بالبكينى.. نيكول سابا تشعل إنستجرام.. والجمهور: حورية البحر
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورا لها بالبكيني بدون مكياج وشعر مصفف عبر حسابها الشخصي على انستجرام .
مع بدء العرض.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل عروس بيروت .. صور
قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها ضمن مسلسل "عروس بيروت"، الذي يُعرض يوميًا على MBC مصر2.
بـ بطن مكشوف .. سامية الطرابلسي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور.. صور
خضعت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي لجلسة تصوير جديدة خطفت بها الأنظار عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام".
بفستان أبيض.. ابنة هيفاء وهبى تثير إعجاب متابعيها
نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
بعد تهديدها بالاعتزال.. حليمة بولند بإطلالة رومانسية من توقيع ربيعة خرته.. صور
خضعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة رومانسية ساحرة بتوقيع مصففة الشعر الشهيرة ربيعة خرته.
اديتها موس ورزقنا على الله.. شاهد تامر حسني في نيولوك
نشر الفنان تامر حسنى، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".