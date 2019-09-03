بـ بطن مكشوف .. سامية الطرابلسي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور.. صور

خضعت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي لجلسة تصوير جديدة خطفت بها الأنظار عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام".ارتدت سامية الطرابلسي جاكيت فسفورى وبنطلونا اسود قصيرا ونسقت معه بكت اسود كشفت عن جزء من بطنها ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها.وفي سياق اَخر تواصل سامية حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" والتي تشارك في بطولتها بجانب الفنان محمد هنيدي وتجسد خلالها شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.ومسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.وشاركت سامية مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.