3 أندية.. أحمد شوبير يكشف المستور في أزمة رحيل وليد أزارو عن الأهلي .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل كاملة لأزمة رحيل وليد ازارو عن النادي الأهلي التي نشبت في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية..



وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت في برنامجه ملعب اون، إن قصة وليد أزارو باختصار النادي الأهلي لما فتح باب رحيله جاله عرض سويسري لكن وليد رفضه، جاء عرض آخر بعدها من نادي عربي وافق الأهلي واللاعب عليه، قبل أن يقوم النادي بتخفيض المقابل المادي 50% فـتم رفضه.



وأشار شوبير الى أن، وليد أزارو حال إستمراره حاليا في النادي الأهلي سيكون أحد نجوم الموسم المقبل مع فايلر وافتكروا كلامي ده.