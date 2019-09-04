شاهد.. كهربا يبكي على الهواء ويطلب العفو من شخصين.. اعرف السبب

بكى محمود كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على الهواء أثناء مداخلته من الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر منذ قليل.





وكشف "كهربا" عن أمنية تمنى تحقيقها قريبًا، حيث قال: "تركيزي في الوقت الحالي من أجل العودة من جديد لتمثيل منتخب مصر، أجتهد مع فريقي في البرتغال وأتدرب بقوة من أجل ذلك".



