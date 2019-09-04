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رياضة

شاهد.. كهربا يبكي على الهواء ويطلب العفو من شخصين.. اعرف السبب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
محمد رشاد
بكى محمود كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على الهواء أثناء مداخلته من الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر منذ قليل.

وكشف "كهربا" عن أمنية تمنى تحقيقها قريبًا، حيث قال: "تركيزي في الوقت الحالي من أجل العودة من جديد لتمثيل منتخب مصر، أجتهد مع فريقي في البرتغال وأتدرب بقوة من أجل ذلك".

ووجّه كهربا رسالة إلى والدته قائلاً: "والدتي وحشتني جدا ووالدي أيضًا، وأريد ألا يغضبوا مني لكن الظروف هي من وضعتني فى الموقف الذي كنت فيه، كان لابد من التضحية للوصول إلى حلمي ولعبي فى النادي الذي يريدني".

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