إجازات رسمية توقف العام الدراسي الجديد أكثر من مرة.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عددًا من الإجازات الرسمية سوف تتخلل العام الدراسي الجديد 2019 /2020.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن أبرز هذه الإجازات في الفصل الدراسي الأول: عيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، والمولد النبوي الشريف يوم السبت 9 نوفمبر 2019، وعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير 2020.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لإجازات الفصل الدراسي الثاني فهي كالتالي: يوم شم النسيم الموافق يوم الاثنين 20 أبريل 2020 ، وعيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل 2020 ، وعيد الفطر المبارك من السبت 23 مايو 2020 حتى الثلاثاء 26 مايو 2020.
وكان قد اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، اليوم، ليناقش عددًا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.