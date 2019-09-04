إجازات رسمية توقف العام الدراسي الجديد أكثر من مرة.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عددًا من الإجازات الرسمية سوف تتخلل العام الدراسي الجديد 2019 /2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن أبرز هذه الإجازات في الفصل الدراسي الأول: عيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، والمولد النبوي الشريف يوم السبت 9 نوفمبر 2019، وعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير 2020.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لإجازات الفصل الدراسي الثاني فهي كالتالي: يوم شم النسيم الموافق يوم الاثنين 20 أبريل 2020 ، وعيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل 2020 ، وعيد الفطر المبارك من السبت 23 مايو 2020 حتى الثلاثاء 26 مايو 2020.



