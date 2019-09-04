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فن

اليوم .. وليد توفيق يحيي حفلاً غنائياً في سوريا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
وليد توفيق
وليد توفيق
آيه عاطف
يستعد الفنان وليد توفيق، اليوم الأربعاء، لإحياء حفل غنائي فى سوريا ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب على هامش فعاليات معرض دمشق الدولى والذى تستمر فعالياته حتى يوم 6 سبتمبر الجارى.

وانتهى وليد توفيق مؤخرًا من المشاركة ضمن جولة فنية علي السفينة البحرية "ستار أون بورد" بجانب العديد من النجوم منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم.

وتألق وليد توفيق وغنى مجموعة من أشهر أعماله الفنية، وسط تفاعل جماهيري كبير، ضمن أجواء فنية أكثر من رائعة. من ناحية أخرى، مازال وليد توفيق يحصد نجاح فيديو كليب وأغنية "بغار عليكي" من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق.

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