أنتم عائلتي.. مصطفى شعبان يوجه رسالة إلى جمهوره

شكر الفنان مصطفى شعبان جمهوره علي دعمه ووقوفه بجانبه خلال الفترة الماضية.ونشر مصطفى شعبان صورة لة عبر إنستجرام، وعلق عليها "حقيقي بشكركم .. أنتم عائلتي" .ولقيت صورة مصطفي شعبان ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "انت من اجمل الفنانين في مصر والعالم كله كل التقدير والاحترام ليك " و "النجم المحترم" .يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وشارك في بطولته كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.