ضبط أقراص مخدرة مع راكب مصري في مطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة أقراص مخدرة مع راكب مصري قادم على الطائرة اليونانية، وتمت إحالته للنيابة وضبط الواقعة.



وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات الوصول على الطائرة اليونانية القادمة إلى القاهرة، تم الاشتباه فى راكب مصرى، بالتفتيش تبين وجود 180 قرصا من مخدر oxycodon، المدرج في جداول (أ) المخدرة.



وأمر ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح محمد، مدير عام جمارك مطار القاهرة، مبنى رقم 3 والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.



