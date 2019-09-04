"السعودية" تطلق تأشيرات فورية للاستقدام عبر منصة قوى الإلكترونية

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة التأشيرات الفورية عبر "منصة قوي" الإلكترونية ، حيث تمكن هذه الخدمة منشآت القطاع الخاص المحققة بنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة من طلب وإصدار التأشيرات الفورية بدلا من رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق قرابة الثماني أشهر كما كان سابقا بعد "الإعلان الوظيفي، ومساحة المنشأة، وحجم التعاقدات ".



تلقت وزارة القوي العاملة ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية، حيث أشار المستشار العمالي عثمان رمضان إلي أن هذه الخدمة تهدف إلي تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال "التوطين مقابل الاستقدام الفوري" ، كما يمكن لصاحب العمل الحصول علي أي عدد تأشيرات في حالة ارتفاع نسبة التوطين في منشآتها ودون الحصول علي تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.



وتتفق هذه الخدمة مع مساعي وزارة العمل بالمملكة في تطوير آليات التوطين ، وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها وذلك بما يخدم احتياجات السوق ويجعله ركنا أساسيا في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين و الباحثين عن عمل .



وحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شروط الحصول علي الخدمة، بحيث تكون المنشأة قائمة ، ونطاقها اخضر متوسط 13أسبوعًا متتالية أو 26 أسبوعًا متقطعة خلال العام ، ورخصة العمل سارية، والالتزام ببرنامج حماية الأجور بالمملكة ، ويهدف ذلك عمل نقلة نوعية في سوق العمل ورفع كفاءة جميع قطاعاته.

