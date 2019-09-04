خلال أزمته مع مرتضى منصور.. هكذا يغازل كهربا النادي الأهلي وجماهيره

غازل محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك السابق وافيس الحالي، النادي الأهلي وجماهيره من جديد وذلك خلال ازمته مع نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور.



وخرج محمود عبدالمنعم كهربا في تصريحات تلفزيونية مشيدًا بجمهور النادي الأهلي قائلًا:" جماهير الأهلي تدرك مدى حبي لهم، لم العب مباريات بمقيص النادي الأهلي ولم أسجل اهدافًا ولم اقدم للجمهور الأحمر اي شئ، ولكنهم يساندوني.



واضاف:" جمهور النادي الأهلي هم عضلاتي، وارى منهم حب غير طبيعي، واشكرهم على دعمهم الكبير ووقوفهم في ظهري وان شاء الله الخير قادم".



وأكمل :" إذن الله أعود للمنتخب من جديد وفي شهر يناير سانتقل للنادي الذي أريده".



واختتم حديثه قائلًا "مع الفريق البرتغالي هناك شرط جزائي قيمته ليست كبيرة تحسبا لعدم التأقلم، والأهم أنني أتدرب جيدا، هو ليس من فرق القمة، ولا مشكلة في ذلك لأن هذه مرحلة انتقالية في حياتي، وسنرى خلال الشهور القادمة أين سيكون مصيري".



ويقع محمود عبدالمنعم كهربا في ازمة كبيرة مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وهاجم الأخير كهربا في تصريحات أمس قائلًا له :" لو راجل تعالى النادي الأهلي".