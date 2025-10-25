قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة

منتخب مصر للدراجات
منتخب مصر للدراجات
محمد سمير

حرص السفير ماهر المهدي، سفير جمهورية مصر العربية في دولة تشيلي، على زيارة بعثة منتخب مصر للدراجات للاطمئنان على الحالة الصحية للبطلة المصرية ابتسام زايد، بعد تعرضها لإصابة قوية خلال مشاركتها في بطولة العالم للمضمار المقامة حاليًا بتشيلي، بمشاركة أكثر من 70 دولة.

واطمأن السفير المصري خلال الزيارة على حالة جميع أفراد البعثة، قبل خوض ثنائي المنتخب محمود بحر وشهد سعيد منافسات نهائيات الغد، حيث يشارك الأول في نهائي سباق الإقصاء، فيما تخوض الثانية نهائي سباق الكيرين.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب استبعاد ابتسام زايد من استكمال المنافسات حرصًا على سلامتها، بعد تعرضها للإصابة خلال منافسات الإدوار الاولي للبطولة ، حيث أوصى رئيس اللجنة الطبية ببطولة العالم  بمنحها راحة تامة لمدة أسبوع قبل العودة التدريجية للتدريبات، مؤكدًا ضرورة عدم المجازفة بمشاركتها في البطولة الحالية.

وكانت البطلة المصرية قد سقطت بقوة على المضمار أثناء السباق، ما أثار حالة من القلق داخل القاعة، ليتم نقلها سريعًا عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث خضعت لتدخل جراحي عاجل بعد تقييم حالتها الصحية.

من جانبه، أكد الكابتن محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات، أن معنويات جميع أفراد البعثة مرتفعة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير ماهر المهدي الذي يتابع كل تفاصيل البعثة منذ وصولها إلى تشيلي، إلى جانب الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، المتابع أولًا بأول لكافة تطورات البعثة.

وأضاف المدير الفني أن الجميع في حالة تركيز تام قبل خوض منافسات الغد، متمنيًا التوفيق للثنائي المصري في الظهور بصورة تليق باسم مصر في هذا الحدث العالمي الكبير.

وفي السياق نفسه، يتابع رئيس الاتحاد المصري للدراجات الكابتن أيمن علي حسن حالة اللاعبة ابتسام زايد لحظة بلحظة من القاهرة، متمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب، كما وجّه رسالة دعم وتحفيز لباقي اللاعبين لمواصلة الأداء القوي وتمثيل مصر بالشكل المشرف، خاصة وأن المنتخب الوطني يُعد الممثل الوحيد للقارة الإفريقية في البطولة.

ويضم منتخب مصر المشارك في بطولة العالم للدراجات كلًا من:
ابتسام زايد – شهد سعيد – محمود بكر – محمود صبحي
ويقود الفريق المدير الفني محمد إبراهيم، ويعاونه الفني والميكانيكي شريف عبدالحليم، بينما يرأس البعثة العقيد إيهاب صبري عضو مجلس إدارة الاتحاد

